Nuno Manta e o jogo com o Sporting: «É uma final»

O Feirense recebe quarta-feira o Sporting, naquele que será o jogo que fecha o cartaz dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Nuno Manta fez a antevisão através do site da SAD fogaceira."É uma final, alguém vai ficar pelo caminho, mas é sempre bom jogar finais em casa, diante dos nossos adeptos. Vamos defrontar o Sporting com a mesma ambição que fomos a Mirandela na 3.ª eliminatória. Vamos com uma enorme vontade de ganhar o jogo e de chegar às meias-finais, onde o Feirense apenas chegou por uma vez na sua história", enalteceu o técnico da equipa de Santa Maria da Feira.Ainda que Manta veja favoritismo do lado sportinguista, o treinador aponta os argumentos necessários para bater os leões. "O Sporting, por todo o seu historial e valor, pode ser considerado favorito, mas todas as equipas têm jogos menos bons. Parte também de nós criar-lhes problemas, causar-lhes dificuldades durante o jogo. Queremos ter uma grande noite. Sabemos que temos de ser perfecionistas, pois ao mínimo erro a qualidade individual e coletiva do adversário pode resultar em perigo para a nossa baliza", sublinha.O jogo é no Estádio Marcolino Castro e o objetivo é dar uma alegria a todos os feirenses presentes na assistência. "A Taça de Portugal é uma competição bastante diferente do campeonato. Nem sempre ganha o mais forte, nem sempre ganha aquele que está a atravessar o melhor momento. A Taça tem uma magia única. Acredito que vá estar um bom ambiente no Marcolino e que os nossos adeptos nos empurrem para um grande resultado", concluiu Nuno Manta.