Nuno Manta: «Em agosto éramos os melhores do Mundo e agora já somos os piores»

Nuno Manta, treinador do Feirense, desdramatizou a derrota deste sábado diante do Feirense, sublinhando que foi apenas a eficácia que ditou o desfecho."Na primeira parte não deixámos o Portimonense jogar como gosta, e tivemos mais bola, com o adversário a jogar num bloco médio. Na segunda parte fomos mais agressivos e ofensivamente fizemos coisas mais interessantes. Tivemos situações para fazer golo e este resultado resume-se unicamente à eficácia de cada uma das equipas", resumiu."Tenho de realçar a atitude e o trabalho da equipa, tentou reagir às adversidades. A reação menos positiva dos adeptos no final do jogo é normal, mas a verdade é que em agosto éramos os melhores do Mundo, e agora já somos os piores. Não é assim. Vamos continuar a trabalhar para ultrapassar este momento que a equipa vive", acrescentou o treinador.