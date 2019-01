Nuno Manta em risco no Feirense

A queda do Feirense para o último posto da classificação, fruto dos maus resultados e da conjugação com o triunfo do Chaves em Portimão, deixa Nuno Manta em risco no comando técnico.Os fogaceiros estão há 12 jogos sem vencer, período onde apenas sorriram no desempate por pontapés de penálti da Taça de Portugal, com o P. Ferreira. A falta de reação da equipa suscita grande preocupação na SAD, que está a ponderar a possibilidade de avançar imediatamente para a mudança de treinador.A decisão pode surgir ainda antes da visita ao Boavista, um rival direto pela permanência, no próximo sábado. Um confronto exigente que antecede uma receção ainda mais complicada ao Sporting. O Feirense, recorde-se, ocupa a 16ª posição, somando 14 pontos. O conjunto de Nuno Manta, de 40 anos, tem apenas 12 golos marcados em 19 jornadas.No que toca ao que pode ser feito nos bastidores, a SAD não tem estado parada e, no mercado de inverno, já garantiu André Moreira, Aly Ghazal, Mateus Anderson e Petkov. Todavia, por agora nem essas apostas permitiram ao Feirense quebrar a série negra de jogos sem ganhar para o campeonato que se estende desde a 2ª jornada, a 20 agosto.No último encontro, frente ao V. Guimarães, foi atingida uma volta completa sem triunfos, o que fez soar os alarmes entre os responsáveis da SAD apesar de Manta se dizer "com forças" para levar a bom porto a sua missão.