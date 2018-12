Nuno Manta: «Este jogo pode ser o ponto de viragem»

O Feirense recebe na quarta-feira o Paços de Ferreira no Estádio Marcolino Castro, para a Taça de Portugal, e o treinador Nuno Manta aponta a obrigação de vencer o jogo, esperançado que o duelo com os castores seja o "ponto de viragem" nos maus resultados."O grupo está avisado que, amanhã, só a vitória interessa, não só para continuarmos na Taça de Portugal, mas, para de uma vez por todas, darmos uma prova do nosso real valor. Jogamos em casa e contra uma equipa da 2.ª Liga. Por muito valor que tenha o Paços de Ferreira, a obrigação de seguir em frente é nossa. Vimos de uma série de resultados menos bons para o campeonato e este jogo pode ser o ponto de viragem. Acreditamos que uma vitória nos vai reforçar a confiança e a tranquilidade. Temos de honrar o nome do Feirense. Já disse e não me importo de repetir: uma equipa à Feirense tem de ser unida, solidária, agressiva e intensa", antecipou esta tarde o técnico da equipa de Santa Maria da Feira, ao site da SAD.Os regressos de Philipe Sampaio, Tiago Mesquita e Crivellaro após períodos de lesão são boas notícias e Manta reconhece que pode ser outro fator importante a influir no desejável regresso ao rumo vitorioso: "Depois de várias semanas com muitos jogadores lesionados, começamos a ter um panorama mais desanuviado. É bom ter mais opções. Felizmente, estamos na Taça de Portugal e na luta pela presença na final-four da Allianz Cup. No espaço de uma semana temos três jogos e podemos ter de fazer algumas alterações amanhã até porque sábado temos um jogo importantíssimo para o campeonato. Vou escolher um onze que me dê todas as garantias de seguir em frente tendo, naturalmente, em conta a condição física dos jogadores. Quem for chamado vai dar a resposta que todos esperamos."Quanto ao adversário da tarde desta quarta-feira, o treinador da equipa de castelo ao peito salienta a época sólida da formação que luta pelo regresso à 1.ª Liga. "Sabemos que os jogadores do Paços de Ferreira vão estar muito motivados. Têm 13 vitórias em 18 jogos, ganharam cinco dos sete jogos realizados fora e uma dessas derrotas foi no Estádio da Luz. São os líderes da 2.ª Liga e têm um plantel recheado de jogadores com experiência de 1.ª Liga. O Vítor Oliveira dá sempre muita organização às suas equipas. Esperamos um Paços atrevido e com muita mobilidade nas unidades da frente", alertou.O embate começa às 15 horas e abre o cartaz das partidas do segundo dia dos oitavos-de-final da Taça. O Feirense deixou pelo caminho Mirandela e Marítimo nas duas últimas eliminatórias, em ambas as ocasiões a jogar fora.