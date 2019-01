Nuno Manta: «Este jogo vale muito mais que três pontos»

Após dois jogos seguidos a pontuar, o Feirense joga uma importante cartada na luta pela permanência, sexta-feira, na Vila das Aves. Nuno Manta preparou a sua equipa para um dura batalha."O jogo de amanhã vai ser extremamente difícil. Temos de estar preparados mentalmente. Este jogo vale muito mais que três pontos. Vai pedir muita intensidade. Queremos continuar a somar pontos e a mostrar a alma Feirense. Há que ter união, vontade, garra e ambição. Temos de ser mais fortes nos duelos individuais e coletivos", afirmou, ao início desta tarde, o técnico do emblema de Santa Maria da Feira.De seguida, perante os jornalistas na sala de imprensa do Estádio Marcolino Castro, Nuno Manta explicou porque considera este jogo "decisivo". "É um jogo decisivo, não o mais importante. Não quero passar demasiada pressão, mas esta partida é importante para não nos desencostarmos da nossa luta", esclareceu.A semana nas Aves ficou marcada por questões de fora do relvado, como a notícia que dá conta do impedimento dos avenses em inscrever jogadores por dívidas à Segurança Social ou a saída de Nildo para o Al Taawon, da Arábia Saudita. Nuno Manta rejeita que tais assuntos mexam na equipa adversária."Esse tipo de questões não vão ter qualquer tipo de influência. Pelo que conheço de José Mota, ele vai fazer com que os jogadores tirem esses problemas exteriores da cabeça. Vai passar-lhes ao lado", sustenta.Luís Machado vai ficar de fora durante as próximas semanas por lesão e Vítor Bruno, que o substituiu frente ao Santa Clara, está castigado, mas Manta não abre o jogo: "O Machado já ficou de fora no último jogo. Vamos analisar e ver a melhor forma..."O egípcio Aly Ghazal foi o último reforço que chegou ao Feirense até agora para reforçar o meio-campo. Tal como o médio disse à chegada, este já era como que um 'namoro antigo'. "Já na temporada passada quisemos contratá-lo, mas tal não foi possível. Foi possível agora e vem trazer qualidade", vinca Nuno Manta.Steven, o primeiro reforço de inverno, também espreita a estreia e Nuno Manta diz que "um dos reforços pode já entrar na convocatória", que sairá ao final desta tarde.Presente na reunião de treinadores esta semana na Cidade do Futebol, Nuno Manta fala de como correu o encontro: "O José Couceiro convocou os treinadores dos escalões profissionais e transmitiu-nos as suas ideias. As opiniões transmitidas por cada um dos treinadores ficam dentro das quatro paredes e veremos se,no futuro, será possível aplicá-las."As baixas dos de Santa Maria da Feira para amanhã são cinco: os lesionados Edson Farias, Luís Machado e João Silva mais os castigados Vítor Bruno e Tiago Silva.O jogo tem início marcado para as 19 horas desta sexta-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, e vai colocar frente a frente o Aves, 17° classificado da Liga NOS, com 11 pontos, e o 16°, Feirense, com 12.