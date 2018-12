Nuno Manta: «Fomos uma equipa distinta na segunda parte»

Nuno Manta admitiu que o Feirense não esteve bem na primeira parte, dizendo mesmo que foi uma equipa diferente da do primeiro tempo diante do Benfica "Uma primeira parte do Feirense e uma segunda parte do Feirense. A mesma equipa conseguiu ser distinta. Na primeira fomos equilibrando o jogo, fechando bem a baliza, ganhando algumas faltas no meio-campo ofensivo. Na segunda não estivemos focados, sofremos um golo logo na parte inicial que destabilizou. A equipa sentiu muito e nunca conseguimos sair da teia que o Benfica montou. O Benfica sempre a massacrar. Este jogo já acabou, há que pensar já no próximo que é contra o Marítimo.""É mostrar as diferenças que houve para a segunda parte nos vários aspetos do jogo. Tivemos muitos erros."