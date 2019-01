Nuno Manta: «Há que elogiar a crença e a capacidade de reação da equipa»

O Feirense recuperou de uma desvantagem de dois golos e empatou 2-2 na receção ao Santa Clara, em encontro da 16.ª jornada da Liga NOS com o treinador Nuno Manta a elogiar "a crença e a capacidade de reação da equipa""O Feirense entrou forte, agressivo ofensivamente, como queríamos e tínhamos planeado. Tivemos situações para o 1-0, criámos vários lances, mas não fizemos golo e, depois, numa situação de transição, o santa clara fez um golo a acabar a 1ª parte, chegando à tranquilidade. O Santa Clara tem muitos pontos fora de casa e, por isso, sabíamos que ia ser difícil, mas tentámos controlar e acho que estivemos bem, à exceção do golo sofrido. Na 2.ª parte entrámos com garra para mudar e sofremos logo o 2-0. Fomos momentaneamente abaixo. Mas depois veio a garra Feirense, a cultura Feirense, e fomos buscar o resultado. Há que elogiar a crença e a capacidade de reação da equipa. Tentámos até ao fim, podia ter caído para qualquer lado, mas fomos atrás. As coisas não têm corrido bem e isso afeta. Mas parabéns aos jogadores pela atitude, pela garra e pela reação que tiveram", disse Nuno Manta.Com este empate, o Feirense subiu ao 16.º posto da Liga com 12 pontos. O treinador acredita que a equipa vai dar uma boa resposta e cumprir os objetivos da época."Se nós não acreditarmos no trabalho diário, quem vai acreditar? A resposta que a equipa deu foi positiva. A tal questão dos 13 jogos sem vencer torna a equipa pesada e a equipa fica descrente. Estamos a tentar levantar isso e vamos levantar", referiu.