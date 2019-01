Nuno Manta: «Manter o Feirense na Liga é o meu grande desejo para 2019»

O Feirense inicia o novo ano com um ciclo de jogos do 'seu' campeonato e o primeiro é já esta quinta-feira, em Chaves, frente ao último classificado."Sabemos do rigor e da exigência do jogo de amanhã. Vai ser difícil, contra uma boa equipa que, tal como nós, precisa de conquistar pontos", começou por dizer, ao final desta manhã, o treinador do Feirense, Nuno Manta.O tema seguinte da conferência de imprensa prévia ao embate com os transmontanos foi a "pressão" por resultados. Nuno Manta diz que essa palavra não entra declaradamente nas suas conversas com a administração da SAD. "Neste momento, nas reuniões com a administração, ainda não veio à conversa essa pressão. Nós todos sabemos dessa dificuldade e todos temos a ambição e vontade de dar a volta à situação", garantiu.Sem vencer desde agosto no campeonato, Manta tem consciência que a equipa "tem de melhorar em muito" e acredita que os seus jogadores vão conseguir dar boa resposta à ausência do castigado Tiago Silva: "É verdade que o Tiago vinha sendo sempre parte da nossa estratégia nos jogos do campeonato, mas, não estando ele, estará outro."Orientados por Tiago Fernandes há cerca de um mês, os flavienses já começam a patentear as ideias do seu técnico e, por isso, Nuno Manta espera um "Chaves forte".Instado, em conclusão, por Record, a revelar o seu desejo para 2019, Nuno Manta foi perentório: "O meu grande desejo, objetivo e ambição para 2019 é manter o Feirense na Liga!"Para além do excluído Tiago Silva, na sequência de expulsão frente ao Sporting, para a Allianz Cup, Edson Farias e João Silva, lesionados, são também baixas para o duelo em Trás-os-Montes. A partida inicia-se às 16 horas e coloca frente a frente o último e penúltimo classificados da Liga, respetivamente: o Chaves tem 7 pontos, o Feirense 10.