Nuno Manta preparado para o Boavista de Lito Vidigal

A derrota com o V. Guimarães fez o Feirense descer para o indesejável posto de lanterna vermelha da Liga e Nuno Manta chamou a atenção para as, no seu entender, prejudiciais arbitragens para a sua equipa ao longo dos últimos jogos, mas, frisa o técnico santamariano, isso "já passou"."O jogo com o Vitória de Guimarães já passou. Faz parte do passado. Não foi só a questão do penálti no último jogo, é um acumular de jogos. Na minha opinião os critérios não estão a ser equilibrados. Queria chamar a atenção para esse facto, pois a SAD estava revoltada por esses motivos depois do último jogo", afirmou o treinador dos de Santa Maria da Feira, na antevisão ao confronto de amanhã no Estádio do Bessa.Lito Vidigal assumiu recentemente o comando técnico do Boavista e, ainda que haja "padrões de jogo do último treinador", Nuno Manta diz que a sua equipa está preparada para este 'novo xadrez'. "O Feirense tem de conquistar pontos contra um adversário que nos vai impor dificuldades, no seu estádio, com as suas particularidades. Alguns padrões de jogo e dinâmicas ainda vêm do último treinador, mas o Lito tem as suas ideias e nós estamos preparados para isso. Vamos com ambição", garantiu.O mercado acabou de fechar e Manta esclarece que o trabalho da SAD passou por garantir "o melhor para todos", quer os jogadores que saíram quer os jogadores que entraram. Por outro lado, o azar com as lesões e a chegada de Ofori e Kuca no último dia de mercado também mereceram comentários."Cada um pensa na sua equipa. O que fizemos foi para o bem do plantel e da equipa. A SAD trabalhou para que fosse o melhor para todos, quer os que saíram quer os que entraram. O azar que temos tido com as lesões também contribuiu para o que fizemos no mercado. As lesões que têm acontecido no plantel não são vulgares e obrigam a paragens de várias semanas. O Kuca e o Ofori são dois jogadores que vêm trazer coisas novas à equipa", finalizou.O Boavista, 16° classificado, com 16 pontos, recebe, este sábado, o Feirense, 18°, com 14. O jogo tem início marcado para as 18 horas, no Estádio do Bessa.