Nuno Manta quer voltar às vitórias frente ao Maritimo em prova talisma

Depois da derrota frente ao FC Porto no Dragão, Nuno Manta quer voltar às vitórias diante do Marítimo, esta quarta-feira, para a Allianz Cup, uma prova que tem sido positiva para os fogareiros até ao momento."Regressamos a casa e queremos regressar às vitórias. Temos tido um bom registo nesta Allianz Cup – 2 jogos, 2 vitórias e cinco golos marcados – e a nossa intenção é somar mais três pontos já amanhã para mantermos intactas as nossas possibilidades de chegarmos, pela primeira vez, à final four. Vamos defrontar um CS Marítimo que quererá entrar nas contas do grupo após a derrota na 1.ª jornada. É uma equipa com boas individualidades, com boa dinâmica nos corredores, com laterais que dão profundidade. É uma equipa muito intensa e competitiva", afirmou o técnico do emblema de Santa Maria da Feira.Para o encontro da 2ª jornada da Allianz Cup, que será o segundo de uma semana preenchida, Nuno Manta terá que enfrentar algumas contrariedades e admite fazer mudanças.