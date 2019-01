Nuno Manta: «Sporting fez dois golos em situações em que não gosto de sofrer»

O Feirense acabou derrotado em casa (0-2) pelo Sporting nos quartos-de-final da Taça de Portugal, num encontro em que Nuno Manta gostou de alguns momentos da sua equipa mas onde ficou desagradado com a forma como os fogaceiros sofreram os golos.





"O Sporting mereceu vencer. Foi mais eficaz, teve duas situações para fazer golo e fez dois, duas situações em que não gosto de sofrer. Uma na transição, em que perdemos a bola na zona ofensiva e depois há transição e remate do Wendel, e a segunda num remate de sobra à entrada da área. Sabíamos que o Sporting ia explorar os corredores, tirar partido dos cruzamentos, mas fomos controlando, fomos fechando bem as linhas, ganhámos algumas bolas e saímos em transição. Podíamos ter resolvido melhor na transição e na parte final podíamos ter relançado o jogo. Foi o jogo que conseguimos e estou agradado com algumas coisas, não tanto com outras, mas agora é focar no campeonato que é a nossa ambição", analisou o técnico do Feirense à RTP.

A formação de Santa Maria da Feira não vence no tempo regulamentar há 11 jogos mas Manta acredita na reviravolta: "É muito tempo sem vencer e é difícil para todos, mas acreditamos no nosso trabalho, nos jogadores e em toda a gente que aqui está. Com a energia que temos vamos dar a volta."