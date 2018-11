Nuno Manta: «Temos de aprender com os erros e rapidamente corrigi-los»

A derrota com o Tondela (2-4) já lá vai e Nuno Manta antecipa mais uma batalha, agora em Setúbal, onde o único foco é o regresso aos triunfos."No jogo com o Tondela sofremos quase tantos golos como os que tínhamos sofrido antes, mas não me apetecia muito falar desse jogo, já falei muito durante a semana. Temos de aprender com os erros e rapidamente corrigi-los", afirmou, taxativo, o técnico dos fogaceiros.Sem querer remexer muito no que foi o último jogo e a derrota no Marcolino, Nuno Manta reconhece que "a equipa ficou triste" e que o desaire esteve "atravessado nas 48 horas após o jogo", mas agora é só pensar no que há para melhorar internamente."O foco é o V. Setúbal e trazer pontos de Setúbal, que é o mais importante. Se formos ver no geral, falta-nos definir melhor os últimos 25, 30 metros. A decisão não está a ser a melhor, nem o critério. A performance não tem sido a melhor. Por outro lado, a nossa primeira e segunda fases de construção estão a evoluir e a melhorar de jogo para jogo", analisou.A série de jogos que aí vem traz três encontros seguidos fora de casa: V. Setúbal e Benfica, no campeonato, e Marítimo, para a Taça de Portugal, mas tal não espanta Manta, pois "todos têm de jogar contra todos".Quanto à recente tradição de resultados positivos no Sado, o treinador não foi muito por aí… "A tradição não ganha jogos. Nas últimas vezes fomos lá e ganhámos com muitas dificuldades e sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades amanhã. Mas também sei que também vamos criar dificuldades ao V. Setúbal."Miller, Philipe Sampaio e Crivellaro, lesionados, constituem o trio de baixas do emblema de castelo ao peito.