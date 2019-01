Nuno Manta: «Temos de fazer uma segunda volta muito melhor do que a primeira»

O Feirense vem de três empates consecutivos para o campeonato e Nuno Manta, agora que se inicia, em Vila do Conde, a segunda volta dos fogaceiros, aponta a uma segunda volta que tem de ser "muito melhor" que a primeira.

"Queremos muito mais nesta segunda volta em relação à primeira, a ideia é sempre somar pontos. Sinceramente, eu queria conquistar todos os pontos em disputa, mas sabemos que é muito difícil. Começa por conquistarmos pontos amanhã e ir pontuando. O importante é somar. Ainda falta muito jogo, muita matemática", afirmou o treinador.

Do outro lado, estará "um grupo forte" orientado por Daniel Ramos. "O jogo de amanhã será um jogo difícil, contra um adversário com muita qualidade individual e colectiva. É um grupo forte, que não vence há alguns jogos. O que nós deparamos é que há muita dinâmica do antigo treinador na equipa. Tem jogado com dois avançados. O Rio Ave vai apresentar a sua estratégia para o jogo e nós sabemos o que temos de fazer para alcançar um resultado positivo. Poderá haver neles alguma ansiedade", considerou ainda.

O regresso após castigo de quatro jogos de Tiago Silva e a integração dos reforços, casos de Steven e Ay Ghazal, também mereceram comentários do treinador. "É ótimo contar com o Tiago Silva. É sempre bom ter mais jogadores. Quanto aos reforços, estão a crescer com a equipa, estão bem integrados, tem qualidade para aumentar o rendimento da equipa", analisou.