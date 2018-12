Nuno Manta: «Temos de recuperar a alma Feirense»

A derrota com o Portimonense causou um certo desgosto nas hostes de Santa Maria da Feira, uma vez que o Feirense passou o Natal na zona de descida da Liga, mas Nuno Manta aponta já ao duelo de amanhã com o Sporting e ao "prémio merecido" que será um apuramento para a final four da Allianz Cup."Não tivemos o Natal que queríamos. Nem nós, nem os nossos adeptos. Chegou o momento de refletirmos. Todos temos de dar mais para obtermos melhores resultados. O campeonato é, de longe, a nossa prioridade, mas temos este jogo com o Sporting onde podemos festejar um feito único na Allianz Cup. Estar nos quatro finalistas era um motivo de orgulho e, no fundo, um prémio para quem tão bons resultados tem conseguido nesta prova. As vitórias com o Estoril e com o Marítimo, frutos de reviravoltas, refletem bem o espírito que temos de ter amanhã. Tenho dito e repetido que a equipa precisa de ser unida, solidária, concentrada. Mais do que falar, agora temos de começar a fazer. É obrigatório começarmos a somar melhores resultados", disse, com autoridade, o treinador caseiro.As forças e qualidades do adversário estão, atesta o técnico, perfeitamente identificadas. "O Sporting ganhou outra alma nos últimos tempos. É certo que perdeu em Guimarães, mas nos sete jogos anteriores tinha feito 30 golos. Isso diz tudo da capacidade ofensiva e coletiva da equipa. É um candidato a ganhar todas as provas em que está e quererá retificar o último desaire com a passagem à final four. Estamos mais do que alertados para os perigos que a equipa do Sporting representa. A nossa tarefa é passar do papel para a prática tudo o que planeamos", afiança ainda Manta.O fator Marcolino Castro é para dar frutos amanhã, a partir das 19h45, em partida do grupo D da prova: "No último fim de semana, perdemos o segundo jogo em casa dos dez que já realizámos. A nossa recuperação pode, e deve, começar aqui no Marcolino. Na época passada, na altura de todas as decisões, mostrámos aqui toda a nossa competência, por exemplo, com o Sp. Braga e com o V. Guimarães. Temos de repetir essas exibições de raça, temos de recuperar essa alma Feirense que nos deu a última permanência."Edson Farias e João Silva, lesionados, são as baixas do emblema de castelo ao peito, que 'apenas' necessita de um empate para assegurar o apuramento para a final four de Braga.