Nuno Manta: «Temos os nossos sonhos na Taça de Portugal»

Dezasseis dias depois o Feirense volta a competir e as taças esta temporada têm sido sinónimo de alegrias. Sonhar é uma obrigação e Nuno Manta não se esquiva de falar nos "sonhos" da turma que lidera."Temos os nossos sonhos na Taça de Portugal. Sabemos que só jogando à Feirense podemos seguir em frente na prova até porque jogamos num estádio onde em sete jogos sofremos sete derrotas. Tenho sentido os jogadores motivados e com muita ambição. Eles sabem que têm de ter uma grande atitude do primeiro ao último minuto. Precisamos de ser uma equipa rigorosa, concentrada, agressiva e que não dê um lance como perdido. Os índices de concentração serão fundamentais. Não podemos cometer erros para não termos surpresas desagradáveis", antevê o treinador da equipa de castelo ao peito para o jogo da tarde deste domingo nos Barreiros, em embate da 4ª eliminatória da prova rainha.Sabendo da barreira histórica que tem sido o Funchal e defrontar os verde-rubros no ‘caldeirão’, Manta fez igualmente um balanço destas duas semanas de pausa competitiva."Aproveitámos estas duas semanas para solidificar processos e corrigir alguns erros que temos cometido. O grupo está unido e a competência continua cá. Para alcançarmos os nossos sonhos e os nossos objetivos, temos de ser fiéis aos nossos princípios. Temos uma estratégia bem delineada para o jogo com o Marítimo. Os jogadores sabem o que têm de fazer. A nossa resposta vai ser positiva e essa é a base para chegarmos à vitória. O controlo emocional vai voltar a ser muito importante. Temos de jogar com a cabeça e não com o coração. Precisamos dessa tranquilidade para tomarmos boas decisões", agudizou, remetendo o concretizar do "sonho" para as capacidades de "controlo emocional" dos seus jogadores e de cumprirem com a estratégia delineada.Philipe Sampaio e Crivellaro, ainda a debelar problemas físicos, não partem com a comitiva para a Madeira.