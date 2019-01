Nuno Manta: «Todos os agentes do jogo deviam participar de forma ativa e concentrada»

Nuno Manta lamentou a derrota caseira diante do V. Guimarães, sublinhando no entanto que todos os agentes do jogo deviam estar concentrados durante a partida."Não era o resultado que queríamos. Sabíamos que ia ser difícil, perante uma equipa com um bom processo de jogo e que dificulta o jogo adversário. Foi modificando o jogo para criar dificuldades e nós fomos tentando recuperar a bola fazendo pressão alta. Sofremos um golo logo a abrir que deita quase tudo a perder. Controlámos o jogo a partir daí e o V. Guimarães saía em transições. Mas estivemos bem, criámos dificuldades, tivemos situações para golo, tivemos lances na área do Vitória que poderíamos ter definido melhor. E aí, toda a gente poderia ter definido melhor, todos os agentes do jogo. Todos os agentes do jogo deviam participar de forma ativa e concentrada. Há um golo anulado ao Petkov e um lance semelhante com o Valência. Há um VAR que está a ver, há assistentes a ver. Se não marcaram falta e anularam o golo têm a consiciência correta do que estão a fazer. Voltando ao jogo, fomos crescendo com um ou outro lance mas nunca incomodámos verdadeiramente. Fomos até ao fim a lutar pelo empate e há que salientar a atitude da equipa, que nunca baixou os braços.""Acredito muito no meu trabalho."