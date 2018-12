Nuno Manta: «Vamos agarrar-nos àquilo em que somos bons»

O Feirense atravessa um período difícil de resultados na Liga NOS e tem marcada para esta sexta-feira uma viagem árdua ao Estádio Municipal de Braga, terreno onde os guerreiros ainda não perderam esta temporada."Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito difícil de derrotar, que marca em média dois golos por jogo. Contam com um plantel muito bom quer em qualidade quer em quantidade e vamos jogar num ambiente adverso, mas isso só nos dá força! Temos de nos agarrar àquilo em que somos bons e esconder aquilo em que somos menos bons", considerou Nuno Manta no final desta manhã.O treinador do Feirense já meteu para trás das costas o "sabor amargo" do empate cedido frente ao Marítimo (1-1) e diz que estes dias passaram "muito rápido". Agora o momento é de reflexão interna..."Estamos todos, equipa técnica e jogadores, numa reflexão interna e sabemos que temos de ser muito mais pragmáticos. Pensar mais no resultado e menos na exibição", afirmou também Manta, lançando este específico repto para o jogo de amanhã à noite.Não querendo entrar muito na questão de discutir se o Braga é candidato ao título ou não por estar apenas e só concentrado na sua equipa, Nuno Manta fala de sintonia entre técnico e SAD numa altura em que o mercado de inverno abre dentro de poucas semanas. "Temos de fazer uma análise retrospetiva e avaliar se será necessário reforçar este plantel", disse, sucintamente.São seis as baixas do Feirense para o embate desta sexta-feira, com início marcado para as 21h15. Dele Alampasu, Philipe Sampaio, Tiago Mesquita, Crivellaro e João Silva estão lesionados, ao passo que Edson Farias cumprirá castigo.