Nuno Manta: «Vamos estar sempre atentos à baliza do FC Porto»

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, assumiu este sábado que a sua equipa não vai apenas defender no jogo com o FC Porto, domingo, na oitava jornada da Liga NOS.Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico do Feirense disse que espera encontrar um FC Porto com vontade de marcar golos na fase inicial."Um dos objetivos que temos é não sofrer golos em todos os jogos, mas é evidente que prevemos um jogo extremamente difícil, sabendo que o FC Porto vem de uma derrota para o campeonato e quer rapidamente corrigir isso. Acredito que o FC Porto vai querer marcar cedo e nós vamos tentar retardar o golo, e sempre que for possível vamos colocar em sentido a linha defensiva do FC Porto", afirmou.Nuno Manta Santos admite que o Feirense não se vai limitar ao jogo defensivo, espreitando sempre a possibilidade de surpreender o seu adversário."Vamos estar sempre atentos à baliza do FC Porto, porque sabemos que se formos ao Dragão só para defender, ou jogar para o pontinho, vamos ter ainda mais dificuldades. Queremos entrar fortes, determinados, organizados e focados no nosso jogo", refere.Para o técnico fogaceiro, é importante que a sua equipa seja ambiciosa na altura de atacar a baliza do FC Porto, sublinhando que "o Feirense tenta ser acutilante em todos os jogos" e que este não vai fugir à regra."Com o FC Porto, o Feirense também vai tentar ser acutilante, e ter a baliza na mira. Quando tivermos a bola, vamos tentar fazer golo. A equipa tem vindo a trabalhar para isso, mas sabemos que alcançar isso não é fácil, porque também depende do contexto que o jogo nos vai criar", sublinha.Para o jogo com o FC Porto, Nuno Manta Santos não pode contar com Miller, Philipe Sampaio, Cris, Marco Soares e Crivellaro, todos a recuperar de lesão, bem como Tiago Gomes e Babanco, que cumprem castigo.O FC Porto, terceiro classificado com 15 pontos, recebe no domingo o Feirense, 10.º com nove pontos, em jogo da oitava jornada da Liga NOS, marcado para as 17:30, no Estádio do Dragão.