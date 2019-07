Oficial: Vítor é reforço do Feirense

O Feirense acabou de anunciar a contratação de Vítor, médio ex-Deportivo Corunha, que já trabalhava com o plantel fogaceiro desde quarta-feira da última semana.





O centro-campista, de 35 anos, jogou em Espanha nos últimos cinco anos, já depois de ter defendido as cores do Reus. Por cá, notabilizou-se no Sporting, P. Ferreira, Penafiel e U. Madeira.