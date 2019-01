Ofori no Feirense com cláusula... anti-Sp. Braga

Ofori é reforço do Feirense, por empréstimo do Leixões, que fez questão de colocar ao médio uma cláusula de proteção exclusiva para o... Sp. Braga. Consequências do desentendimento por causa da mudança de Pedro Henrique e Bernardo Martins para o Benfica.A história é o seguinte, Ofori ruma a Santa Maria da Feira até ao fim da época, com o emblema fogaceiro a ter uma uma cláusula de opção compra que pode ser exercida no final da época. Caso essa opção seja ativada, passará então a existir uma cláusula de proteção exclusiva para o Sp. Braga, que se pretender o jogador terá de pagar 3 milhões de euros ao Leixões.O curioso negócio foi explicado na página de Facebook do emblema leixonense, onde foi explicado que, apesar da cobiça, "nenhum clube se aproximou dos valores exigidos pela SAD para uma negociação definitiva". E prosseguiu: "Percebendo que era impossível manter o jogador nos seus quadros, a Leixões SAD procurou a melhor solução que defendesse os seus interesses e também os do jogador, que tão elevadamente se tem comportado com o clube que o projetou no futebol português. Se o Feirense exercer em junho próximo a cláusula de opção, a Leixões SAD receberá uma verba que ficou desde já fixada, mas continuará a deter 30% do passe do médio africano. Caso o clube de Santa Maria da Feira não exerça a opção no final da temporada, Lawrence [Ofori] regressa ao Leixões para cumprir o contrato que tem em vigor, e que é válido até 2020", podia ler-se na nota do clube de Matosinhos.