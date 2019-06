Philipe Sampaio: «Foi uma temporada muito má»

Em final de contrato com o Feirense, Philipe Sampaio, conforme Record já deu conta, vai deixar os fogaceiros após uma temporada azarada do ponto de vista individual e coletivo.





"Em geral, a avaliação não foi tão boa. Tivemos um início de campeonato muito bom, mas logo tivemos muitas lesões, as coisas não aconteceram, não correram bem. Eu estava a voltar de um campeonato diferente, da Rússia. Comecei muito bem, fiz golo, mas tive uma lesão na Taça de Portugal, levei uma pancada que me deixou fora dois meses. Voltei quando estava a atingir o meu melhor momento, fiz golo de novo, mas tive outra lesão. Foi uma temporada a nível individual muito má, em termos coletivos também", afirmou o central, de 24 anos, à sua assessoria de imprensa.O brasileiro fez dois golos em 14 jogos ao serviço do emblema de Santa Maria da Feira que este ano acabou despromovido à 2.ª Liga.