Philipe Sampaio oficializado no Feirense

Philipe Sampaio é oficialmente reforço do Feirense, conforme indicou o próprio clube no seu site oficial. O defesa central de 23 anos chega do Akhmat Grozny, emblema que representou ao longo da última temporada e pelo qual foi utilizado em 15 partidas da Liga Russa. Depois de três épocas ao serviço do Boavista, o jogador brasileiro volta, assim, a Portugal. O plantel do Feirense regressa esta quarta-feira ao trabalho e Philipe Sampaio já estará às ordens de Nuno Manta.

Em declarações ao site oficial dos fogaceiros, o central manifesta ambição de ajudar o grupo. "Espero voltar a mostrar o meu futebol e ajudar o Feirense a crescer ainda mais. É uma honra fazer parte deste projeto tão ambicioso. Um jogador ganha ainda maior motivação quando chega e vê a qualidade coletiva que a equipa apresentou nestes primeiros jogos", começou por dizer.

O jogador não esquece a primeira passagem por Portugal e confessa que esse foi um dos motivos do regresso. "Tinha propostas de outros campeonatos europeus e até mesmo do Brasil, mas optei por voltar a Portugal onde fui muito feliz. Acredito que posso ajudar o Feirense a fazer uma boa época. Volto um jogador mais maduro e com muita vontade de trabalhar e de continuar a evoluir", concluiu.



Autor: Pedro Morais