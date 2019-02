Plantel fogaceiro recebeu sessão de esclarecimento sobre o VAR

Uma semana depois de a SAD do Feirense ser ouvida pelo Conselho de Arbitragem, por força das queixas apresentadas relativamente ao encontro com o V. Guimarães, o plantel fogaceiro teve direito a uma sessão de esclarecimento sobre o VAR e a forma de atuar desta ferramenta no decorrer dos encontros.Os jogadores comandados por Filipe Martins receberam uma palestra orientada por João Miranda, vice-presidente do Conselho de Arbitragem e instrutor da FPF, Bertino Miranda, antigo árbitro assistente e vogal do CA, e pelos árbitros João Capela e Rui Oliveira, que enquadraram as leis de jogo na análise aos lances.Para além disso, os oradores explicaram também as quatro situações de protocolo do VAR e tiraram todas as dúvidas aos jogadores fogaceiros.