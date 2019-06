Pré-época está calendarizada

Já se sabiam as datas de início dos exames médicos - 27 de junho - e do primeiro treino - 1 de julho, mas agora foram divulgados os jogos da pré-temporada do Feirense, bem como a data e o local do estágio.





De 7 a 13 de julho, o plantel orientado por Filipe Martins vai concentrar-se em Fornos de Algodres, realizando lá dois jogos: a 10, com o Ac. Viseu, e a 13, com o Lusitano de Vildemoinhos. Dos restantes seis testes, cinco serão em Santa Maria da Feira (frente ao Berço SC, dia 6, Moreirense, 17, Águeda, 24, Gondomar, 26, e FC Porto B, 27) e o outro em Quiaios, dia 20, diante do Famalicão.