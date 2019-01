SAD critica trabalho de Nuno Almeida

O Feirense saiu derrotado da receção da noite desta segunda-feira ao V. Guimarães (2-1), sendo que a SAD fogaceira não calou a revolta perante a arbitragem de Nuno Almeida e, pela primeira vez, pronunciou-se sobre este assunto.No Facebook, o Feirense publicou um vídeo onde são mostrados dois lances. Primeiro, aos 30 minutos, há um golo anulado a Steven Petkov, por suposta intencional mão na bola do búlgaro, que primeiro receciona com a coxa, mas o lance que criou mais indignação nas hostes feirenses decorreu ao minuto 42: a bola toca no braço do lateral vitoriano Sacko, em disputa com Valencia, mas Nuno Almeida não considera ser motivo suficiente para penálti, depois de consultar o vídeo-árbitro Carlos Xistra. Pelas imagens televisivas, parece que o árbitro algarvio dá sinal de que considera que a bola bate no peito do jogador vimaranense.Na descrição do vídeo, os fogaceiros escrevem expressivamente: "Sem palavras!"