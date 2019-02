SAD do Feirense chama "todos a jogo"

O Feirense anunciou esta manhã uma "campanha especial de bilhetes" para o desafio caseiro do próximo sábado, frente ao Moreirense.Os sócios, como é hábito, não pagam ingresso e podem ainda levar um acompanhante feminino por um euro. Mais, se os associados forem ao Estádio Marcolino Castro com cinco amigos, os respetivos bilhetes ficarão ao preço de dois euros.A campanha 'Vamos todos a jogo' chega também ao comércio local de Santa Maria da Feira, onde a SAD fogaceira se empenhou e empenha a distribuir vouchers pelos comerciantes para que depois estes os partilhem com os seus clientes, que poderão ver o jogo por dois euros.Esta mobilização estende-se aos escalões de formação do clube, modalidades e aos vários parceiros, que poderão beneficiar de condições especiais. Quanto ao 'Pack Amigas', já costumeiro esta temporada nos jogos no Marcolino, tem um reajuste: serão necessárias apenas duas amigas irem à bola juntas para que o preço do ingresso baixe e não três, como anteriormente.Nas redes sociais, o clima de apoio é notório, com mensagens gravadas por parte de jogadores da formação e notáveis da região, ou mesmo, inclusive, o avançado do Eibar, Charles, que alinhou na equipa sénior do Feirense entre 2001 e 2004.O Feirense, atual lanterna-vermelha da Liga, tem uma enorme urgência de regressar às vitórias. O técnico Filipe Martins procura o seu primeiro triunfo em Santa Maria da Feira e dar seguimento à boa imagem deixada no último jogo em casa, com o Sporting.