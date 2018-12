SAD quer criar onda azul para fazer história frente ao Sporting

A derrota com o Portimonense já lá vai e o Feirense, antes de voltar ao seu objetivo principal, tem, no próximo sábado, um importante embate com o Sporting por um lugar na final four da Allianz Cup.Imparáveis esta temporada nas taças, provas nas quais ainda não registaram qualquer derrota, os comandados de Nuno Manta podem contar com forte apoio nas bancadas do Marcolino Castro. Pelo menos, é essa a ideia para a qual a SAD liderada por Kunle Soname canaliza todo o seu esforço: criar uma onda azul de adeptos fogaceiros.Assim, começam esta quarta-feira a ser vendidos os ingressos para a partida frente aos leões, sendo que a venda é para já limitada aos sócios do emblema de Santa Maria da Feira, pelo preço de cinco euros. Apenas uma das bancadas do estádio estará aberta a adeptos verdes e brancos, composta por 700 lugares, sendo que, no que toca ao público geral, o preço do ingresso para a bancada central é de 30 euros, nascente 20 euros e topo norte 10 euros.