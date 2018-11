Sete na galeria das taças

Ao registo coletivo 100% vitorioso do Feirense nas taças esta temporada, junta-se um dado que, visto à lupa, confere um panorama de especial apetite para as taças…um pouco por todo o mundo.São sete os jogadores do Feirense que sabem o que é erguer, pelo menos, uma taça. Edinho e Crivellaro já levantaram o troféu da nossa prova rainha em 2011/12 e 2012/13, ao serviço de Académica e V. Guimarães, respetivamente. É para a mesma competição que a equipa orientada por Nuno Manta vai entrar em campo, domingo, nos Barreiros, com o Marítimo.Os restantes cinco elementos ganharam taças além-fronteiras. São os casos de Babanco, Valencia, Vítor Bruno, Miller e Tiago Gomes.O primeiro conseguiu-o em Cabo Verde, ao serviço do Sporting da Praia, em 2008. Já o avançado colombiano venceu duas e em dois países diferentes: 2009 no seu país, pelo Santa Fe, e em 2014, no Rosario Central, da Argentina. Vítor Bruno ganhou a Taça da Roménia, pelo Cluj, em 2015/16, enquanto Miller triunfou na Taça da Colômbia, pelo Atlético Nacional, em 2016. Por fim, Tiago Gomes ganhou a Taça cipriota, em 2016/17, pelo Apollon Limassol.São mais estes ingredientes que podem ser favoráveis a uma passagem à 5ª eliminatoria da Taça de Portugal, em pleno caldeirão dos Barreiros.