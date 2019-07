Sócios do Feirense podem garantir lugar anual de 2019/20 a partir de terça-feira

Com a época oficial à porta, a SAD do Feirense inicia terça-feira o período para garantia e escolha do lugar anual de 2019/20 para os sócios.



As renovações têm o custo de 20 euros e podem ser efetivadas entre amanhã e o dia 13 de agosto, sendo que neste período são garantidos os lugares anuais de 2018/19. Já no que toca a novas adesões, o preço está fixado nos 40 euros. Para empresas o custo mínimo são cem euros com direito a um mínimo de dois lugares.