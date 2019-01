Steven pede "ambiente incrível" contra V. Guimarães

Steven foi o primeiro reforço de inverno do Feirense e já teve papel inicial na estratégia de Nuno Manta. A ideia é bater o V. Guimarães na segunda-feira e o avançado búlgaro partilha o desejo que se sente no seio do balneário.

"Queremos muito juntar um triunfo aos quatro empates que temos nestas últimas jornadas. A vitória tem estado muito perto. Em Vila do Conde, criámos várias situações de golo. Disseram-me que nos jornais, o guarda-redes do Rio Ave foi eleito o melhor em campo. Isso é demonstrativo do que fizemos. É esse caráter e essa ambição que temos de transportar para este próximo jogo, com o V.Guimarães", sustentou.

Na ótica do número 9 dos fogaceiros, o fator casa diante dos vitorianos deve ser uma alavanca importante: "Voltamos a jogar em casa esta semana. Já estive em dois jogos no Marcolino e senti a paixão dos nossos adeptos. Sempre que puxam por nós, a equipa ganha outra força. Gostava de os ouvir o jogo todo. O estádio ficava com um ambiente incrível e, seguramente, a equipa ficava mais forte e mais perto de lhes dar uma enorme alegria."

Por último, Steven discorre sobre a sua adaptação a Portugal e, nas palavras do ex-Botev Plovdiv, estes primeiros dias não podiam ser melhores. "Estou a adorar esta experiência em Portugal. O campeonato é muito bom, pratica-se um futebol de qualidade e vim para um grupo fantástico. Somos uma equipa unida e temos todas as condições para, rapidamente, subir na tabela. Quanto a mim, estou-me a adaptar a um futebol diferente, mais rápido, mas onde me estou a sentir muito bem. Falta-me marcar um golo... Tenho esse enorme desejo e vou dar tudo para o conseguir já com o V. Guimarães", disse, em conclusão, em declarações divulgadas no site da SAD santamariana.