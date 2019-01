Steven Petkov reforça o ataque do Feirense

O Feirense anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Steven Petkov, avançado búlgaro de 23 anos que chega proveniente do Botev Plovdiv, do seu país natal.O dianteiro, que marcou seis golos em 18 jogos na primeira metade da temporada, assinou um contrato válido até 2022 e já se treinou às ordens de Nuno Manta, juntamente com o restante plantel.Formado no Levski Sofia e com passagens pelo Ludogorets, Beroe e Montana, bem como pela seleção sub-19 da Bulgária, Petkov terá ao serviço dos fogaceiros a primeira aventura fora de portas da carreira, um desafio que, garante, abraça com muita ambição."É com muito orgulho que venho para o Feirense. Sempre admirei o futebol português e há muito que ambicionava jogar na Europa ocidental, onde, na última década, poucos búlgaros têm tido oportunidades. É um grande desafio", garantiu, em declarações aos meios do clube.