Sturgeon: «É com esta alma que vamos dar alegrias aos nossos adeptos»

Ainda num ciclo de jogos com adversários diretos na luta pela permanência, o Feirense soma dois empates consecutivos, em Chaves e, em casa, frente ao Santa Clara. A meta dos de Santa Maria da Feira é repetirem um "resultado positivo", sexta-feira, na Vila das Aves. Assim o expressa Fábio Sturgeon, extremo da equipa de Nuno Manta."Apesar de ser sempre bom jogar em nossa casa, este campeonato diz-nos que é possível somar pontos e vitórias também fora. Vamos à Vila das Aves com muita ambição, cientes das nossas dificuldades, mas convictos que traremos um resultado positivo. Concentração, união e ambição. Três fatores que não nos podem faltar. Temos consciência do que valemos. A jogar mais bonito ou de forma mais pragmática, a nossa ideia passa por criar dificuldades ao Aves e fazer golos", afirma o avançado, de 24 anos.Prestes a terminar a segunda volta, o emblema de castelo ao peito busca o cenário ideal da soma de mais três pontos. Para tal, Sturgeon apela à "cultura Feirense"."Queremos terminar a segunda volta com uma vitória. Gostávamos de ter mais pontos neste momento, mas a resposta que demos diante do Santa Clara, depois de estarmos a perder por 2-0, demonstra bem o caráter, a união e a força desta equipa. É fundamental somarmos mais triunfos nos próximos jogos e é com esta alma, com esta cultura Feirense como tantas vezes pede o nosso treinador, que vamos dar alegrias aos nossos adeptos", disse ainda o extremo, concluindo o seu raciocínio.