Sturgeon rende Vítor Bruno

Amarelado pela 9.º vez no campeonato frente ao Santa Clara, Vítor Bruno é baixa de vulto do Feirense para a viagem de sexta-feira à Vila das Aves. Tendo em conta que Vítor Bruno alinhou a extremo-esquerdo diante dos açorianos, o mais natural substituto será Fábio Sturgeon.O extremo ex-V. Guimarães entrou na segunda parte e teve papel relevante no rumo do jogo, pois foi autor da assistência que conduziu ao golo de José Valencia, na altura o empate que selou o resultado final. Ainda segundo esta lógica, é também académico concluir que Tiago Gomes continuará a ser o dono da lateral esquerda da defesa dos fogaceiros.Se no sector intermédio, Nuno Manta ainda não poderá contar com Tiago Silva nos dois próximos jogos por castigo, agora acresce o de Vítor Bruno, sem esquecer os lesionados Edson Farias, Luís Machado e João Silva.