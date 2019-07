Sub-23 dá o tiro de partida com vários reforços

A equipa sub-23 do Feirense iniciou, esta manhã, os treinos no relvado. Depois de realizados os habituais exames médicos, o grupo de trabalho orientado por Tiago Conde já teve o primeiro contacto com bola no complexo desportivo.Para atacar a nova época 2019/20, o treinador conta com três reforços: Luís Trindade (guarda-redes), Ruben Teixeira (lateral direito/esquerdo) e Edu (lateral esquerdo).Da temporada passada transitam Azevedo, Pinto, Ibrahim, Costa, Shafiu, Akiode e Bruno, enquanto Marito, Chisom, Wiga, Manu, Vasco Vieira, Emmanuelle e Marcus subiram dos sub-19 para a formação que vai disputar a Liga Revelação.Os ainda juniores Gui, Robinho, Ivo Cardoso e Rui Jorge foram chamados por Tiago Conde para os trabalhos da pré-temporada.