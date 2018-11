Taças são especialidade desta época

O próximo adversário e a próxima competição auguram indicadores de motivação para o Feirense, isto porque, desde logo, no último dia 31 de outubro, os comandados de Nuno Manta bateram os insulares no Marcolino Castro para a Allianz Cup (3-2). Contudo, os ingredientes animadores vão para além disso.

O embate do próximo domingo até é no Funchal, em duelo da prova rainha, mas as taças em 2018/19 são sinónimo de vitórias para os fogaceiros. Quatro jogos, dois na prova rainha e outros dois na Allianz Cup, quatro vitórias e 10 golos marcados constituem corolário 100% triunfante.

Mais, duas dessas quatro vitórias foram fora de portas, no Estoril e em Mirandela, e, a par de Benfica e Sp.Braga, o Feirense faz parte do trio exclusivo de equipas que ganharam todos os jogos a contar para as taças.

Seis golos marcados nos últimos três jogos oficiais igualam os números dos três primeiros embates da temporada. Um recorde prestes a ser batido, mas, como Nuno Manta gosta de reiterar, a organização coesa da formação de castelo ao peito luta igualmente com grande afinco para manter a sua baliza a zeros.