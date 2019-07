Teste com o Aves à porta aberta

O departamento de comunicação da SAD do Feirense comunicou ao início desta tarde algumas alterações em relação ao plano inicial de testes de pré-temporada. A grande novidade é o jogo-treino de quinta-feira, às 18 horas, diante do Aves, no Estádio Marcolino Castro.





O último teste antes da estreia na época oficial acontece sábado, contra o FC Porto B, às 10h30, à porta fechada. Dia 3 de agosto, a equipa de Filipe Martins vai medir forças com o V. Guimarães, na Feira, em jogo a contar para a 2ª fase da Allianz Cup.Os encontros que primeiramente estavam agendados com Águeda (amanhã, dia 24) e com o Gondomar (sexta-feira, dia 26) ficam sem efeito.