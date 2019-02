Tiago Cavadas: Goleador improvável... ou talvez não

A equipa Sub-23 do Feirense soma duas vitórias consecutivas e o herói fogaceiro em ambas ocasiões foi... um central. Tiago Cavadas subiu ao ataque para dar os 6 pontos à equipa orientada por Tiago Conde, diante do V. Setúbal na sequência de uma bola parada, mas com o Belenenses atuou mesmo os derradeiros 15 minutos como ponta-de-lança. O capitão de equipa concedeu uma entrevista à assessoria da SAD, divulgada esta tarde nas redes sociais em formato vídeo, onde explicou a veia goleadora.





"Nos exercícios de finalização sou dos que marco mais golos. O treinador sabe disso e, na época passada, surpreendeu o plantel e comecei o jogo com o Beira-Mar no ataque. Marquei o 1-0 e recuei logo para a minha posição. Fiz 14 golos... Agora já levo 4. Não imaginam a felicidade de ter feito os golos que deram as duas últimas vitórias", recorda Tiago Cavadas, ainda sorridente quando recorda o fantástico pontapé de moínho marcado ao Belenenses.