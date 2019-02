Tiago Gomes regressa para render Vítor Bruno

Tiago Gomes tem uma boa oportunidade de regressar ao onze no próximo sábado, frente ao Moreirense, dado o castigo de Vítor Bruno, após ter visto cartão amarelo diante do Nacional, no último sábado, na Choupana.O lateral-esquerdo está próximo de igualar o seu número de jogos de castelo ao peito da temporada passada. Em 2017/18, Gomes participou em 15 partidas, esta época vai em 13 e a 14ª tudo indica que será na receção aos cónegos. Por outro lado, o esquerdino foi presença inicial em grande parte dos jogos que compuseram a campanha acima das expectativas dos fogaceiros nas taças, cujos percursos culminaram nos quartos-de-final da Taça de Portugal e numa luta pelo acesso à final four da Allianz Cup até ao último jogo da 3ª fase.Aos 32 anos, o internacional português vê na luta pela permanência da equipa de Santa Maria da Feira mais uma oportunidade de ser bem-sucedido no futebol português, ele que conta com uma subida de divisão, ao serviço do Estoril, em 2011/12. No Feirense, a meta é ficar na Liga no seu segundo ano a defender as cores dos azuis da Feira, ele que termina contrato no final desta temporada.Entretanto, a equipa cumpriu ontem um dia de folga e volta hoje ao trabalho, pela manhã, no Complexo Desportivo. Filipe Martins tem em mãos a missão de fazer a turma feirense regressar aos triunfos o mais rapidamente possível para se libertar da lanterna-vermelha.