Tiago Gomes titular na casa de partida

Aproveitando o castigo do titularíssimo Vítor Bruno, Tiago Gomes prepara-se para assumir a titularidade pela primeira vez em jogos do campeonato esta época…e logo na casa de partida onde ‘nasceu’ para o futebol.

O defesa, de 32 anos, cumpriu a formação no Benfica e, entre as temporadas de 2004/05 e 2005/06, às ordens quer de Giovanni Trapattoni quer de Ronald Koeman, treinou com a equipa principal dos encarnados quando ainda era júnior ou, no 1º ano de sénior, alinhava na equipa B das águias, respetivamente. Chegou a estar no banco em alguns jogos da formação principal.

A partir daí Tiago Gomes construiu uma carreira ao serviço de vários clubes nacionais e estrangeiros, com destaque para, a nível sénior, o título de campeão da 2ª Liga portuguesa e, lá fora, conquistas na Polónia e no Chipre. Sábado, Tiago volta a ser aposta inicial como no Funchal.