Tiago Mesquita pegou de estaca

Foi o primeiro reforço de 2018/19 e agora parece ter assegurado o seu lugar nos onze eleitos de Nuno Manta. Tiago Mesquita foi pela primeira vez titular na Liga no último jogo, com o Belenenses, e repetiu a titularidade em Mirandela. Se no nulo com os lisboetas Mesquita cumpriu quando foi chamado, em Mirandela o ex-Boavista foi submetido a sério teste pelas contingências do jogo. Aos 25’, o lateral-esquerdo Tiago Gomes foi expulso e Mesquita foi ‘obrigado’ a passar para o lado contrário, posição que desempenhou até ao minuto 120, 95 minutos depois portanto!

Por outro lado, Tiago Mesquita tem consigo outro dado positivo, que são os três jogos em que foi utilizado terem significado encontros sem derrotas para os fogaceiros: vitória no Estoril (2-1) para a Allianz Cup, na sua estreia absoluta na titularidade, empate com o Belenenses e a vitória de domingo na Taça.

Santa Maria da Feira é uma etapa na carreira do lateral que Mesquita procura agarrar com unhas e dentes depois de problemas relacionados com lesões o terem impedido de se afirmar ao serviço dos axadrezados. Aos 27 anos, viu o extremo Edson Farias ser o dono da lateral direita da defesa nos primeiros jogos da temporada, mas, depois de aprimorar o físico durante a pré-época, está agora pronto para ir à luta no palco do Dragão, no domingo.