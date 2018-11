Tiago Silva assume confiança do Feirense em pontuar na Luz

Tiago Silva assumiu esta quinta-feira que o Feirense está confiante para pontuar no confronto com o Benfica, a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS.O médio considera que a equipa ganhou novo alento após o triunfo no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Marítimo (0-3), e confessa que a equipa fogaceira tem argumentos para surpreender os encarnados."No Estádio da Luz queremos ser uma equipa ambiciosa, organizada e que sabe o que fazer com e sem bola. Temos de ser solidários e unidos como fomos na Madeira. Se jogarmos assim, estaremos mais perto de conseguir um resultado positivo. Temos qualidade para ir à Luz somar pontos. Nunca tínhamos ganhado no terreno do Marítimo, há sempre uma primeira vez, e é com esse pensamento que vamos ao Estádio da Luz", admite.Tiago Silva está consciente das dificuldades que o Feirense vai encontrar, mas acredita numa boa prestação da sua equipa no jogo de sábado."O Benfica está a quatro pontos do primeiro lugar. É uma grande equipa, apesar do momento que atravessa, e vai lutar para voltar a ser campeã. Nas provas nacionais tem cinco vitórias em sete jogos no seu estádio. Temos de ser uma equipa concentrada durante todo o jogo e acreditar que podemos somar pontos. Estamos focados no que devemos fazer em campo e não tanto no nosso adversário", refere.O jogador defende que o Feirense tem de dar continuidade à atitude demonstrada no último jogo, e apostar na motivação coletiva para contrariar o Benfica."Antes do jogo com o Marítimo, para a Taça de Portugal, o mister disse-nos que só uma equipa à Feirense podia ir lá vencer. Repito essa ideia para o Benfica. Temos de ser solidários, intensos e ter alma feirense", conclui.