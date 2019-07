Tiago Silva ruma ao Nottingham Forest

Tiago Silva vai prosseguir a carreira ao serviço do Nottingham Forest, do segundo escalão do futebol inglês. O médio despediu-se do Feirense ao cabo de três temporadas e rubricou um acordo válido por duas épocas com o emblema britânico.





Formado no Benfica e com passagens por Belenenses e Feirense, Tiago Silva vai embarcar na primeira aventura fora de Portugal, rumando a um emblema que procura consolidar um projeto que tem a ambição de aproximar-se da subida de divisão.Num curto comunicado, o Feirense agradeceu o "profissionalismo" do jogador e desejou-lhe as "maiores felicidades".