Treinador do Chivas espera por Briseno

Briseno é um dos alvos do Chivas para esta janela de transferências, mas as negociações entre o emblema mexicano e o Feirense não têm sido fáceis, olhando ao tempo a que já duram os rumores.De acordo com a imprensa mexicana das últimas semanas, o regresso do central ao seu país natal está bem encaminhado, mas faltam acertar alguns detalhes que estão a travar o avanço definitivo da transferência.Este domingo, Tomas Boy, técnico do Chivas, falou pela primeira vez sobre a possibilidade de contar com o central e vincou o desejo de que tudo chegue a bom porto."É importante que se vão dando as circunstâncias a favor. Alguém disse: que os planetas se alinhem para que tudo saia bem", começou por dizer, lamentando, de seguida, o facto de ainda não poder ter o central à sua disposição."Isto estava planeado desde que assumimos o cargo para continuar, estava contemplada a possibilidade. Não eram necessárias as que coisas que se estão a passar, mas esperamos que tudo corra bem", concluiu.