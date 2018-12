Trio em dúvida limita opções para o Marítimo

O Feirense está obrigado a fazer uma gestão até ao limite no sentido de minimizar as baixas para a receção ao Marítimo, que se realiza esta segunda-feira.Sturgeon, Babanco e Tiago Mesquita encontram-se em dúvida e só no treino que Nuno Manta decidiu realizar no dia do encontro é que poderá haver uma impressão definitiva sobre a disponibilidade do trio.São dificuldades que se somam às ausências garantias de Philipe Sampaio e Crivellaro. O terceiro guarda-redes, Dele Alampasu, também se encontra fora de combate.O objetivo dos fogaceiros passa por voltar a vencer os verde-rubros, depois do sucesso alcançado nos Barreiros (3-0), para a Taça de Portugal, a 25 de novembro, ainda com Cláudio Braga no banco dos madeirenses.O Feirense está no fundo da tabela, com 9 pontos, e Nuno Manta assume a urgência de inverter a tendência. "Nós necessitamos neste momento de somar pontos e sabemos que este jogo é muito importante para isso. Queremos dar essa resposta. Com consciência e equilibrados", asseverou na sua antevisão realizada ao final da manhã deste domingo.