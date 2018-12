Vítor Bruno reassume lugar

Titular destacado da lateral esquerda do Feirense ao longo desta temporada, Vítor Bruno esteve de fora nos dois últimos jogos por motivos diferentes e agora prepara-se para reassumir o posto no lado esquerdo da defesa fogaceira.Na Madeira, no encontro da Taça frente ao Marítimo, Nuno Manta optou por deixar Vítor Bruno de fora, uma vez que, sabendo que o defesa estava castigado no campeonato e que não iria defrontar o Benfica, lançou Tiago Gomes na titularidade para ativar a sua forma para, uma semana depois, voltar a atuar em pleno Estádio da Luz.O desejo de vitórias é grande em Santa Maria da Feira e Manta sabe que não pode dar-se ao luxo de dispensar os atributos que Vítor Bruno traz ao jogo. Ainda no último jogo em casa, frente ao Tondela, o lateral fez uma assistência. Em jogos do campeonato os números também não mentem em relação à sua preponderância competitiva...O canhoto tem uma média de cinco interceções por jogo, 73 por cento de eficácia de passe, 49 por cento de eficácia em passe longo e 71 por cento de eficácia de drible.São estes factos que abonam a favor de Vítor Bruno que não há muito tempo era um dos nomes de uma das melhores defesas da Europa.