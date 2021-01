Gil Vicente termina empréstimo de Edwin Vente ao Sporting da Covilhã

O defesa Edwin Vente deixou o Sporting da Covilhã, equipa da II Liga portuguesa de futebol que representava desde o início da época, por empréstimo do Gil Vicente, adiantou hoje à Lusa fonte oficial do clube da I Liga.

O lateral esquerdo colombiano, de 24 anos, foi cedido ao emblema serrano até junho de 2021, mas o clube de Barcelos decidiu interromper o empréstimo, por entender que o atleta não "estava a ter a utilização desejada", esclareceu a fonte.

Edwin Vente realizou cinco jogos oficiais na II Liga, prova em que o Sporting da Covilhã ocupa o 13.º posto, com 15 pontos após 13 jornadas, e um para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, na qual os 'leões da serra' perderam por 2-1 frente ao Salgueiros, da série C do Campeonato de Portugal.

O Gil Vicente tenciona emprestar o jogador a outro clube no presente mercado de inverno e integrá-lo no seu plantel principal na época 2021/22.

O lateral colombiano chegou a Portugal na temporada 2017/18, para representar o Salgueiros, e rumou à formação gilista na época seguinte, para disputar a série A do Campeonato de Portugal, tendo marcado dois golos em 32 jogos oficiais.

Na época transata, Edwin Vente disputou nove jogos para a I Liga e três para a Taça da Liga no Gil Vicente orientado pelo treinador Vítor Oliveira, que morreu há pouco mais de um mês, em 28 de novembro.