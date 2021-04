Rivais diretos no horizonte

Depois das derrotas frente ao Famalicão e ao Belenenses SAD, o Gil Vicente tem agora duas jornadas decisivas na luta pela permanência. Os galos recebem o Farense no sábado e depois viajam até à Madeira para enfrentar o Marítimo, em dois duelos com adversários diretos na fuga aos últimos lugares. O registo da equipa na segunda volta tem sido algo inconstante: venceu emblemas como o Benfica, V. Guimarães e Santa Clara, mas perdeu com Portimonense, Tondela, Famalicão e Belenenses SAD, equipas que lutam para não descer.