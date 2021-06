Fran Navarro reforça Gil Vicente até 2024

O avançado Fran Navarro transferiu-se dos espanhóis do Valencia para o Gil Vicente, com contrato válido até 2023/24, informou, este sábado, o clube da I Liga.

"O espanhol Fran Navarro é reforço do Gil Vicente FC. O jovem de 23 anos assinou com o emblema barcelense um contrato válido por três anos (2024)", lê-se na nota publicada no sítio oficial.

O ponta de lança cumpriu toda a formação no Valencia, da Liga espanhola, tendo, na época passada, marcado oito golos em 12 jogos pela equipa B che.

Com um currículo que ostenta ainda uma cedência aos belgas do Lokeren, na época 2019/20, o jogador disse encarar a primeira experiência em Portugal com vontade de "crescer como futebolista" e de "ajudar" os 'galos'.

"Vou trabalhar dia a dia para cumprir os meus objetivos e ajudar o clube o máximo possível [...]. Coletivamente, espero ter cumplicidade com a equipa para mostrarmos a nossa melhor versão e conseguirmos bons resultados", refere, nas declarações publicadas pelos gilistas.

Fran Navarro é o sexto reforço do clube de Barcelos para a época 2021/22, após o guarda-redes Kritciuk (ex-Belenenses SAD), o defesa Zé Carlos, emprestado pelo Sporting de Braga, o médio Mateus Bueno (ex-Coritiba, do Brasil) e os avançados Bilel (ex-Farense) e Élder Santana (ex-Sanjoanense).