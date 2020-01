Agressão de adeptos do P. Ferreira a Fernando Fonseca sem dramas

O fim do jogo entre o P. Ferreira e o Gil Vicente ficou marcado pela agressão de adeptos dos castores a Fernando Fonseca, lateral dos galos. A situação está a ser ultrapassada com naturalidade em Barcelos, com o foco a ser colocado já no próximo jogo.

De acordo com fonte do Gil Vicente, a situação poderia naturalmente ter sido evitada, mas não belisca as boas relações com o P. Ferreira, clube bem visto em Barcelos e cuja reputação não deve ser manchada pelo episódio. Na sequência da queixa apresentada às autoridades houve dois indivíduos identificados, pelo que o Gil Vicente deixará o processo decorrer tranquilamente.

No plano desportivo, após ter gozado uma folga no dia de ontem, a formação de Vítor Oliveira inicia hoje a preparação para a partida com o FC Porto.