Alex Pinto apoia instituição de Guimarães

O lateral-direito Alex Pinto, que defende as cores do Gil Vicente, por empréstimo do Benfica, fez uma doação à Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Guimarães.





A doação do defesa, natural da Cidade Berço, permitiu àquela instituição comprar material de proteção individual para apoiar os seus profissionais na nova fase de desconfinamento. "Alex Pinto presenteou a CERCIGUI com uma grande jogada solidária, num gesto muito nobre e que nos honra. Obrigado Alex e os votos de um grande regresso aos relvados. O futebol português precisa de homens que mantêm o coração em muito boa forma", pode ler-se na nota de agradecimento.